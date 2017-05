Vijf weetjes over het extravagante huwelijk van Pippa Middleton

Pippa is keihard bij het samenstellen van haar gastenlijst. Zo heeft ze een heleboel A-listers uitgenodigd, maar stelde ze een heleboel familieleden aan haar moeders kant teleur volgens IB Times. ,,Ik ben bedroefd dat zo veel naaste familieleden niet zijn uitgenodigd'', zei Jean Harrison, een nicht van Dorothy Harrison, de overleden oma van Pippa. ,,Dat zou nooit zijn gebeurd als Dorothy nog leefde.''



Jean was nog bozer over het feit dat een zus van oma Dorothy niet was uitgenodigd. ,,Ruth and Dorothy waren altijd heel hecht. Het hart van Ruth moet gebroken zijn nu ze niet is uitgenodigd. Het is totaal onlogisch, maar we moeten accepteren dat dit is hoe het nou eenmaal zit.''



Koninklijke zus Kate is natuurlijk wel uitgenodigd, maar volgens Daily Mail maakt ze zich zorgen of haar kinderen zich wel goed zullen gedragen.