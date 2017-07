Vleutense villa Wes en Yo voor derde keer in verkoop

Volgens Bekende Buren zou de koper van de villa met tien kamers de financiering niet rond krijgen. Hij of zij zou wel al enige tijd intrek hebben genomen in het luxe pand.

De makelaar uit Driebergen die de woning eerder in de verkoop had, bevestigt aan de huizensite dat de villa opnieuw te koop staat. Er zat vorig jaar een prijskaartje van 1,6 miljoen aan vast, de nieuwe prijs is nog niet bekend.

Het huis staat in de wijk Vleuterweide die in 2005 uit de grond werd gestampt. Wesley trok er in die tijd in met zijn jeugdliefde Ramona Streekstra en zoontje Jessey (10). In 2009 strandde hun huwelijk. De villa stond in 2010 ook op de markt, toen voor bijna 2 miljoen. De topvoetballer zou er naar verluidt een hypotheek van 2 miljoen voor hebben afgesloten.