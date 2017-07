Vlogger SnapKing: excuses aan fans voor peperdure telefoontjes

Asiel boos op Lena Dunham na verhaal over 'agressieve' hond

Het asiel waar Lena Dunham haar hondje Lamby adopteerde, bestrijdt haar verhaal dat het dier als puppy door meerdere eigenaren mishandeld is. Dunham had daarover geschreven op Instagram, in een post waarin ze vertelde dat ze de hond had laten opnemen in een instelling voor dieren met gedragsproblemen.