Voormalige Glee-actrice stuurt eerste tweet als man

Extra beveiliging bij concert Coldplay in Brussel

21 juni In Brussel is vanavond extra politie op de been voor het concert dat de Britse band Coldplay daar geeft in het Koning Boudewijnstadion. Bezoekers moeten, voordat ze het stadion in mogen, meerdere veiligheidszones passeren en worden gefouilleerd. Ook staan voor de entree gewapende agenten. De verhoogde waakzaamheid volgt op de mislukte aanslag gisteren in station Brussel-Centraal.