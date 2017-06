Vriendin Charlie Sheen heeft geen vrees voor oplopen hiv

Bronnen dichtbij het stel vertellen aan TMZ dat Charlie en Julia ervan overtuigd zijn dat zij geen hiv zal krijgen door anti-virale medicatie en voorbehoedsmiddelen. Bovendien zegt Sheen dat zijn 'hiv-levels onzichtbaar' zijn, wat Julia alleen meer geruststelt.



De 26-jarige blondine zou zich ondertussen gekwetst voelen dat haar vrienden haar waarschuwen uit Charlie's buurt te blijven. Ze vindt dat ze onwetend zijn en ouderwetse gedachtes hebben over hiv. Ook gelooft Julia dat Charlie al meer dan een jaar geen drugs gebruikt. Sheen krijgt namelijk medicatie waarvoor hij ook geregeld wordt getest op drugsgebruik.



Vorige week werd bekend dat Charlie en Julia al drie maanden aan het daten zijn. De twee zijn aan elkaar voorgesteld door Sheens ex-vrouw Brooke Mueller. Stambler was een tijdje het kindermeisje van Charlie en Brooke's 8-jarige tweeling. Julia is ook bikinimodel en had een klein bijrolletje in de serie Entourage.