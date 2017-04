Vrouw van Brabantse 'klushork' Mees boos op RTL4: 'Mijn man is autistisch'

Hoewel Femke en Mees pissig zijn op RTL4, zetten ze geen juridische stappen. ,,We hebben vooraf getekend dat ze alles, hoe dan ook, mochten uitzenden. Ik hoop dat deze negatieve storm weer snel zal overwaaien. Rust is wat ons gezin nodig heeft'', benadrukt Femke die samen met Mees twee zoontjes van 10 en 7 jaar heeft en een dochtertje (3). ,,Onze zoontjes hebben globaal dezelfde aandoening als Mees. Ook die mannetjes reageren anders op bepaalde situaties dan een doorsnee persoon.''



Het stel heeft een deel van de spullen die ze van RTL4 kregen inmiddels via Marktplaats verkocht. Femke: ,,We hebben hun badmeubel van de muur gehaald en het exemplaar dat we al in de schuur hadden liggen opgehangen. En we hebben een muur die het klusteam had geverfd betegeld, omdat dat handiger is met twee zoontjes die aardig huis kunnen houden.''



Mees Pruissen zelf wil onder geen geding reageren op de aflevering van Help Mijn Man Is Klusser. ,,Daar wil ik helemaal niets over zeggen", klinkt het geïrriteerd door de telefoon. Eén van zijn collega's wil wel een boekje open doen over het zichtbaar explosieve karakter van Almkerker. ,,Ik herken hem totaal niet", aldus Arend van der Pols van het gelijknamige bedrijf Van Der Pols Machineverhuur in Pernis. ,,Hij werkt al achttien jaar voor ons. Als collega's onder elkaar zijn we allemaal heel loyaal en ik ken Mees vooral als een echte vakman die zijn werk heel netjes uitvoert. Hij is nooit te laat.''