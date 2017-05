Walking Dead-acteur verklapt plot op Instagram

Op de foto staat Newman met Andrew Lincoln, de Britse hoofdrolspeler van The Walking Dead die in de huid kruipt van Rick Grimes. Dat Newman en Lincoln samen op de foto staan, betekent dat het karakter van Newman nog leeft. Daarmee verraadt Newman de afloop van een cliffhanger van seizoen zeven, waarin Grimes werd omringd door talloze zombies. De foto is inmiddels verwijderd.



Het achtste seizoen gaat in oktober in première. De eerste aflevering is meteen een bijzondere, het is de honderdste aflevering in de serie. Ook seizoen acht 8 bestaat uit 16 afleveringen. Na afloop van de afleveringen verschijnt het traditionele praatprogramma The Talking Dead op de buis. Hierin bespreken acteurs en andere medewerkers elke aflevering in detail.