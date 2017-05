Weduwe Chris Cornell: Het spijt me dat ik het niet zag

,,We hadden de tijd van ons leven en het spijt me, mijn lief, dat ik niet zag wat er met jou gebeurde die nacht. Het spijt me dat je alleen was. En ik weet dat jij dit niet was, mijn lieve Christopher. Je kinderen weten dat ook, dus je kunt rusten in vrede."



Vicky Cornell is ervan overtuigd dat medicijnen die Chris slikte, ervoor hebben gezorgd dat hij besloot zelfmoord te plegen. De zanger kampte eerder in zijn leven met verslavingen, maar kickte in 2002 af en vertelde geregeld in interviews dat hij sinds die tijd clean was.