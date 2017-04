Weer in de problemen: Chris Brown sloeg mogelijk fotograaf

Discotheek AJA Channelside in de plaats Tampa had Brown betaald om langs te komen in de club. Volgens de eigenaar van AJA kwam hij rond 1:30 uur aan. De huisfotograaf nam enkele foto's van de zanger, maar zijn team verbood dat. De fotograaf claimt dat toen hij daarna foto's maakte van mensen op de dansvloer, hij werd besprongen door Brown en diens bodyguard.

Beveiligingsmedewerkers belden de politie, maar toen agenten arriveerden, waren Chris en zijn bodyguard al vertrokken. De fotograaf werd in het ziekenhuis behandeld aan verwondingen aan zijn kaak en lip, en heeft volgens de Facebookpost van Aja Channelside aangifte gedaan. ,,Incidenten als deze veroorzaakt door Chris Brown en zijn team zijn betreurenswaardig", schrijft de club. "AJA Channelside en onze medewerkers bieden excuses aan voor de overlast. Er is aangifte gedaan wegens mishandeling en we werken mee aan het onderzoek van de autoriteiten."

De zanger zou volgens verschillende media worstelen met een drugsprobleem, maar zelf ontkent hij dit.

Mishandeling

Het is niet de eerste keer dat Brown in aanraking komt met de politie. In 2009 bekende hij schuld aan de mishandeling van zijn toenmalige vriendin Rihanna. Toen hij nog in zijn proeftijd zat na die veroordeling, sloeg hij een man op straat in Washington. Hij verdween vervolgens 108 dagen achter de tralies.