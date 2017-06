Wereld in tranen tijdens One Love Manchester

Manchester huilde en de wereld huilde mee. Het benefietconcert One Love Manchester zondagavond in het stadion Old Trafford Cricket Ground in Manchester werd bekeken door miljoenen mensen over heel de wereld. Liefst 50 landen zonden het concert live uit.



Alleen al in Groot-Brittannië stemden 11 miljoen tv-kijkers af op het concert, een initiatief van zangeres Ariana Grande (23). In Nederland werd het benefietoptreden in de Noord-Engelse stad door ruim 700.000 tv-kijkers gevolgd.



In het stadion woonden 55.000 toeschouwers optredens bij van artiesten als Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Marcus Mumford, Pharell Williams, Miley Cyrus en The Black Eyed Peas.



Ook Robbie Williams, die Angels zong, en zijn voormalige groep Take That luisterden de avond op. Stevie Wonder, ex-voetballer David Beckham en U2 richtten zich tot de aanwezigen met een videoboodschap.



Mancunian Liam Gallagher was eveneens present. Hij haalde gisteren uit naar zijn broer Noel - beiden vormden ooit de succesrijke band Oasis - omdat deze niet was komen opdagen. ‘Youd sad fuck’ voegde hij er met een woedende tweet aan toe.