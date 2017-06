Wie krijgt de Nipkowschijf?

De één pleitte voor een nauwelijks bekeken documentaire of dat infantiele TreurTV. De ander, ik dus, trok alles uit de kast om Boer zoekt Vrouw (‘fan-tas-tisch seizoen’) of Heel Holland Bakt (‘de succesformule blijkt dus níet alleen op Martine Bijl te drijven’) op z’n minst op het lijstje genomineerden te krijgen. Tevergeefs wederom.



Maar na vier uur discussie bleven er toch drie programma’s over waar alle aanwezigen unaniem over waren: Schuldig (Human), The Amsterdam Project (RTL 4) en De Zaak Menten (Omroep Max). Oftewel: een top-documentairereeks over een actueel thema met hoofdrolspelers die uitgroeiden tot personages, de wederopstanding van Beau van Erven Dorens en verreweg de beste en mooist gedraaide dramaserie van de afgelopen maanden.



Wie er gaat winnen? Daar discussiëren diezelfde dertien mensen vanmiddag nog eens lekker een uurtje over en hakken dan vlak voor de uitreiking de knoop door. Mijn stem gaat na lang wikken en wegen naar The Amsterdam Project. Dat uitgerekend RTL 4 , koning van de soms ranzige hulp-tv, met zo’n kwalitatief programma kwam waarin daklozen écht werden geholpen, dat ook nog eens enorm goed scoorde en waarin Beau eindelijk weer eens op zijn plaats was, is zonder twijfel de beste verrassing van afgelopen seizoen.