Wie van de vijf One Direction-jongens wordt een grote ster?

voorspellingNu Harry Styles lovende kritieken krijgt als acteur in Dunkirk , Louis Tomlinson een lucratief platencontract signeerde en Niall Horan hit na hit scoort, verliezen fans hun laatste hoop op een terugkeer van One Direction . Wie van de vijf jongens maakt de grootste kans op een Robbie Williams-achtige solodoorstart? Hoe hoger het percentage, des te meer kans van slagen.

Harry Styles: 90 procent

Leek al de Justin Timberlake van One Direction. Heeft nu al het profiel van een absolute A-ster, compleet met paparazzi-vriendelijke romances (o.a. Taylor Swift) en een filmcarrière (Dunkirk). Scoorde met Sign of the Times mondiale hit. Verkocht solo pijlsnel AFAS Live uit (november) en doet volgend jaar Ziggo Dome aan. Styles (23) lijkt behalve het juiste charisma ook de benodigde evenwichtige persoonlijkheid te bezitten voor een superster.

Volledig scherm Harry Styles © Photonews

Niall Horan: 60 procent

In tegenstelling tot de hippe elektropop van het trio Tomlinson, Payne en Malik, zingt Horan simpelweg romantische liedjes voor bij het kampvuur. Het weemoedige This Town werd vorig jaar zomaar een wereldhit en ook zijn tweede single Slow Hands doet het goed. Voormalig muurbloempje Horan (23) kreeg na het vertrek van Malik meer zang in One Direction toebedeeld en is daardoor duidelijk gegroeid. Lijkt vocaal sterk genoeg om zich ook live te handhaven.

Volledig scherm Niall Horan © ANP

Louis Tomlinson: 50 procent

Tekende deze week platencontract bij een label dat net als dat van Styles en Malik valt onder de paraplu van Sony Music. Die cocktail van belangen is een potentieel explosief op weg naar solosucces. Want Styles gaat te allen tijde voor. Toch staat Tomlinson (25), inmiddels vader, er niet zo slecht voor. Hij liet met het meeschrijven aan tientallen One Direction-songs zien componeertalent te bezitten. Had met dj Steve Aoki al hit met Just Hold On. Komt morgen met nieuwe single Back to You.

Volledig scherm Louis Tomlinson © Photonews

Liam Payne: 30 procent

Was niet blij met pauze van One Direction, maar omarmt rust en tijd die hij aan zijn huiselijk leven kan besteden. Payne (23) en zijn elf jaar oudere vriendin Cheryl (voormalig zangeres van meidengroep Girls Aloud) kregen in maart zoontje Bear. Payne bracht twee, alleen in Groot-Brittannië succesrijke, singles uit. Blik in de glazen bol: Liam is over tien jaar vooral beroemd dankzij een in de tabloids minutieus gedocumenteerde echtscheiding van zijn Cheryl.

Volledig scherm Liam Payne © Getty

Zayn Malik: 20 procent

Begon op pole position, stapte net als Robbie Williams bij Take That als eerste uit de band. Speelde het - los van zijn publiciteitsvriendelijke relatie met fotomodel Gigi Hadid - tot nog toe verre van slim. Liet zijn maatjes middenin een tournee in de steek, ruziede verder op sociale media en verspeelde veel credits bij de fans van One Direction. Zingt van de vijf wellicht het best, maar debuutalbum Mind of Mine bleek niet de gehoopte mokerslag. En onder alle druk openbaarde zich ook nog verregaande podiumangst. Zijn laatste single heette Still Got Time. Feitelijk gezien waar, maar het momentum giert elke dag verder van Malik (24) vandaan.

Volledig scherm Zayn Malik © ANP