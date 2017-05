Wietze de Jager koopt huis in geboortestad Zwolle

Qmusic-dj Wietze de Jager (28) heeft een rijtjeshuis gekocht in zijn geboortestad Zwolle. Hij woonde jarenlang in Amsterdam. Het lijkt er dus sterk op dat de veelbesproken dj heeft besloten om met vrouw Lieke en zijn dochtertje terug te keren naar Overijssel.

Uit kadasterdocumenten blijkt dat Wietze en zijn vrouw Lieke Veld op 11 augustus vorig jaar 176.000 euro voor het huis in de Hanzestad neertelden. Volgens de website Bekendeburen.nl gaat het om een knusse woning in de wijk Assendorp waar veel jonge gezinnen wonen. Op foto's van het pandje is te zien dat de oude plafondbalken en suitedeuren in de woonkamer intact zijn gebleven.

Het gezin De Jager zal ongetwijfeld geld hebben uitgegeven aan een nieuwe inrichting, want de keuken ziet er op de verkoopfoto's nogal gedateerd uit. Baby Juul, die op 13 januari ter wereld kwam, zal door de openslaande deuren de grote tuin in kunnen kruipen. Het huis heeft een totale woonoppervlakte van 90 vierkante meter en bestaat uit drie kamers (twee slaapkamers en een badkamer).

Radiosoap

Of Wietze en Lieke Veld (31) negen maanden na de koop hun intrek in de tussenwoning in Zwolle hebben genomen, is niet bevestigd. Buurtbewoners hebben aan de regionale krant De Stentor laten weten dat niet echtpaar De Jager, maar een stel met twee kinderen intrek zal nemen. Onbekend is of het familie van Wietze betreft. Na sloopwerkzaamheden vorige week staat een container met puin nog voor de deur.

Zeker is dat het appartement in Amsterdam-West, waar Wietze sinds 2014 woonde, van de markt is. Dat werd in april voor 635.000 euro verkocht en zou de blonde dj twee ton winst hebben opgeleverd.

In Zwolle, 115 kilometer van Amsterdam, zal Wietze mogelijk bijkomen van de radiobreuk die showbizzland sinds vrijdag in de greep houdt. Jarenlang vormde Wietze een succesvol duo met Mattie Valk, die onlangs bijtekende bij Qmusic. Maar Wietze ambieerde een overstap naar Talpa Radio en noemde Mattie, die zijn voormalige hartsvriend in een appje liet weten toch voor Q te kiezen, 'een op geld beluste matennaaier'. Onbekend is nog wat Wietzes toekomstplannen zijn. Hij meldde zich vorige week ziek.

Mocht de verhuizing naar Zwolle inderdaad een feit zijn, dan zal Lieke moeten wennen aan haar nieuwe reistijd. Zij is iedere werkdag van 12.00 tot 14.00 uur te horen op Qmusic en pendelt dus naar het kantoor in Amsterdam-Oost.

Volledig scherm Wietze en zijn Lieke. © Brunopress