'Wietze moet in actie komen'

Ruud de Wild verruilde vorig jaar al na twee maanden BNR radio voor NPO Radio 2. ,,Maar dat is onderling keurig opgelost en geregeld”, aldus de dj. ,,Het verschil: ik had zelf al iets opgebouwd, naam gemaakt. Mattie en Wietze hebben alles aan Qmusic te danken. Ik kan me dan ook voorstellen dat Qmusic zich hierover opwindt en Wietze niet zomaar laat gaan. Ik vind dit sowieso een raar verhaal dat aan alle kanten lelijk is. Met die fokking Tesla. Stel je toch eens voor dat je tijdens het onderhandelen zegt: ik wil zes ton en een auto met een stekker”, aldus De Wild die verwacht dat Wieze wel aan de bak komt. ,,Kijk, of hij houdt zich aan het contract of hij gaat naar de rechter. Maar John de Mol kennende: die gaat hem wel werk geven.”



Vooralsnog neemt Mattie in zijn eentje de honneurs waar tot Qmusic zeker weer dat Wietze echt niet meer terugkeert. De zender hoopt nog altijd op een verzoening. ,,Dat snap ik, want dat levert nog mooiere radio op”, zegt Aantjes. Frank van der Lende, vriend van Wieze, ziet dat niet meer gebeuren. ,,Een verzoening lijkt me heel sterk”, meent NPO 3FM-dj ,,Het lijkt me wel goed dat Wietze nu even afstand neemt van de radio. Hij heeft ook net een kind, daar moet hij thuis lekker mee chillen. Ik denk wel dat zijn nieuwe werkgever zo’n concurrentiebeding wel afkopen.”



Dat klopt, beaamt Aantjes die voorts stelt dat Qmusic ook Talpa nog kan aanklagen. ,,Als je willens en wetens iemand aanneemt met zo’n beding, pleeg je een onrechtmatige daad. De schade die Q Music dan lijdt, kan het verhalen op Talpa.”



Wietze de Jager heeft nog niet gereageerd.