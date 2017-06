Wilfred Genee: Ik ben altijd op mijn hoede

Zaterdagavond vierde de presentator een groot verjaardagsfeest. Op een boot, met vrienden, gezang en uitbundigheid. Daar werd ook bekend dat de geboren Fries weer iets nieuws erbij gaat doen: chief executive officer (CEO), jawel, bij een familiebedrijf. Voor honderden werknemers. Op kantoor. ,,CEO for a year, eerst een jaar om uit te vinden of ik het kan en of we bij elkaar passen, en in combinatie met VI”, nuanceert hij. ,,Een prachtige uitdaging bij een mooi bedrijf. Toen ik werd gevraagd zei mijn vrouw meteen: moet je doen. Ze zei: je bent duidelijk, kunt verwoorden wat er goed en fout gaat zonder persoonlijk te worden en bent oplossingsgericht. Ze heeft gelijk, denk ik. Ik kan mensen in hun kracht zetten. Dat is wat bij Voetbal Inside ook doe.”



Wilfred Genee op kantoor, het is even een ander beeld. ,,Nou, ik kan me best voorstellen dat ik me straks helemaal terugtrek in de anonimiteit, hoor. Veel mensen zeggen: jij kunt niet zonder die media-aandacht en in het middelpunt staan. Eerlijk? Ik denk het wel. Het enige wat ik er jammer aan zou vinden –en dat is natuurlijk ook weer apart om van jezelf te zeggen-: ik denk dat ik best wel goed kan presenteren. Ik heb het gevoel dat ik daar ook nog niet klaar mee ben.”



Het presenteren voor honderdduizenden mensen, de sportreisjes naar het buitenland, de lezingen voor volle zalen, het valt, zegt Genee, ‘allemaal in het niet bij het zijn van een goede vader’. ,,Daarin word je elke dag beproefd. Een draaiboek voor het vaderschap is er amper. Ja, je krijgt ook iets mee van thuis. Mijn ouders hebben mij alles gegeven. Ik ben hun dankbaar voor de basis. Ik kon studeren. Ze waren lief, maar ook angstig. Kozen voor zekerheid. Ik probeer mijn kinderen met iets meer geloof in eigen kunnen op te voeden. Meer risico’s. Heb je dromen, jaag ze na. Doe je best ervoor, dan gaat het lukken. Ik geloof dat het leven tot op zekere hoogte maakbaar is, maar ik besef dat het voor kinderen niet altijd makkelijk is. Wat ze krijgen aan impulsen, opdrachten, verwachtingen. Heb ik het nog niet eens over social media, want mijn oudste is pas zeven. Maar ik bracht haar laatst naar de klas. Werden de banken uit elkaar geschoven, want er volgde een citotoets. Zag ik haar zitten, dat frêle meisje alleen. Zeven jaar! Dan denk ik: citotoetsen, donder toch op. Laat ze lekker spelen.”



Heel even valt het weg, die ogenschijnlijke afstandelijkheid van Wilfred Genee. ,,Afstandelijk en ongeïnteresseerd, zo kom ik vaak over, het zal wel.. Ik ben vaak lastig te lezen en onhandig met gevoel. Ik deed ooit een interview met Ron Jans. Daar stond boven: zachtheid is mijn kracht. Dat vond Ron van zichzelf. Stiekem herkende ik daar ook wel iets in. Ik weet niet of het zo is, maar laat ik het anders stellen: Lili kan volgens mij mijn zachtheid zien. Ik laat het haar op momenten zien, maar wacht nou even: nu gaat het wéér over mezelf… Tour du Jour, dáár ging het om toch?”