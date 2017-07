Wilfred Genee: We gaan kwakkelend Tour du Jour niet omgooien

De etappezege van Bauke Mollema helpt mogelijk een handje, want dat er vanuit Nederlands perspectief in de Tour tot nu toe weinig gebeurde, helpt niet mee. In 2015 startte de Tour tenminste nog in Utrecht, wat bijdroeg aan de Tourkoorts. ,,Uiteindelijk beslist de kijker’’, zegt Genee over de cijfers, ,,maar volgens mij is het een prima programma.’’



Dat gaat dit jaar meer dan ooit de diepte in. Minder entertainment, veel wedstrijdbeelden, interviews en reportages uit Frankrijk en inhoudelijke gasten. Vrijdag bijvoorbeeld had Genee met Michael Boogerd, Erik Breukink en Stef Clement drie pure wielerdieren aan tafel. Op de bijdragen van Maxim Hartman uit Frankrijk na (dit weekend testte hij hoe benaderbaar Chris Froome was: Can I touch you?) is er weinig ruimte voor meligheid. ,,En dat gaan we nu ook niet meer omgooien’’, zegt Genee. ,,Het is een bewuste keuze geweest om het zo te doen. Johan Derksen en René van der Gijp aan tafel zetten is niet de oplossing. Dit is geen voetbal. Maar het verschil met Voetbal Inside is er natuurlijk: daar gebruiken we wel veel knipogen en kwinkslagen.’’