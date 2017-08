,,Niet dat we nu ineens vrienden zijn hoor’’, voegt Derksen daar snel aan toe. ,,Ik ben nog nooit bij Wilfred thuis geweest, er is buiten voetbal helemaal niets dat ons bindt. Maar ik heb wel enorm veel respect voor die kerel. Er is in Nederland geen betere interviewer dan hij.’’



Eventueel stoppen heeft niets te maken met VI-moeheid, hoewel het programma al sinds 2001 loopt. ,,De formule is volgens mij nog steeds fris. Wij zullen altijd onderscheidend blijven, omdat het de enige talkshow is waar alle gasten aan tafel gewoon roepen wat ze willen. Bij Studio Voetbal van de NOS hangt volgens mij een groot bord buiten: ‘Verboden te lachen’. Je inhouden op televisie, dat vind ik minachtend naar de kijker. Als je zo ijdel bent om op de buis te verschijnen, trek dan ook je mond open.



,,Het is onbewust, maar we staan met ons pseudocabaret ontzettend dicht bij de voetballiefhebber’’, vervolgt Derksen. ,,Zij lullen ook zo in de voetbalkantine.’’ VI, je smult ervan of haat het? ,,Nou, ik vind het heerlijk om me te ergeren aan Peter R. de Vries die maar niet van het scherm is weg te meppen. Ik denk dat genoeg mensen om dezelfde reden naar mij kijken.’’



Mocht hij na dit seizoen dan toch nog de stekker eruittrekken; Genee en Van der Gijp kunnen - hoewel zij ooit het tegendeel beweerden - ook best door zonder Derksen, aldus Derksen zelf. ,,Wim Kieft zou prima op mijn plek kunnen. Jammer dat hij nu bij Ziggo Sport zit. Maar doorgaan of niet, bij RTL hoeven ze in elk geval niet bang te zijn dat een van ons naar een andere zender stapt. Niemand wil ons meer, we hebben inmiddels compleet Hilversum beledigd.’’