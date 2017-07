X-Files-actrice Gillian Anderson laat niet met zich sollen

InterviewAls Lady Edwina Mountbatten in de film Viceroy’s House speelt Gillian Anderson (48) – bekend uit The X-Files en The Fall - weer een sterk vrouwelijk personage. ,,Dat zou toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn?’’

Toch lijkt het legitiem om de Amerikaanse actrice, die al vijftien jaar in Londen woont, met dit feit te confronteren. Zeker gezien haar rollen als de standvastige Dana Scully in The X-Files en de doortastende rechercheur Stella Gibson in The Fall. In haar nieuwe film Viceroy’s House is zij te zien als Lady Edwina die veel minder naïef in het leven staat dan haar echtgenoot Lord Louis Mounbatten.

Stuk voor stuk zijn het geen vertolkingen van vrouwen die met zich laten sollen. ,,Daar heb je gelijk in, maar het zou toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat ik deze rollen speel? Ik ga er niet bewust naar op de zoek. Kennelijk zien producenten mij als dit type vrouw. Als ik een komedie zou maken waarin ik een kwetsbare vrouw kan spelen, zou ik het ook doen als het script mij beviel. Maar die rollen krijg ik niet aangeboden.’’

Het is ook moeilijk voor te stellen om Anderson te accepteren in een dociele rol. Neem haar recente vertolking van Lady Mountbatten. Aan de zijde van haar man, die erop uit isgestuurd om de splitsing van India in twee staten in goede banen te leiden, staat de echtgenote van de onderkoning veel steviger in haar schoenen dan hij.

,,Lord Mountbatten was in politiek opzicht niet erg sterk’’, constateert Anderson. ,,Hij was niet opgewassen tegen Churchill die alles al van tevoren had uitgedokterd. Zijn vrouw was niet zo naïef. Zij doorgrondde alles veel eerder.’’

Paar apart

Het Britse echtpaar was een paar apart. ,,Zij hadden een open huwelijk wat voor die tijd heel ongewoon was. Beiden hadden buitenechtelijke affaires. Maar niet toen zij in India verbleven, daarom wordt er in de film niet op gezinspeeld.’’

Bovendien kan dat weer vervelende vragen opleveren. Nog steeds moet Anderson naar eigen zeggen zich in elk interview over de serie The Fall verantwoorden voor de scène waarin inspecteur Stella Gibson zelf een man van de straat oppikt en mee naar haar hotelkamer neemt.

,,Ik sta er nog steeds versteld dat dit in 2017 zoveel vragen oproept. Als Stella een man was geweest had er geen haan naar gekraaid. Maar omdat zij, nota bene een alleenstaande vrouw, het initiatief neemt is het opeens schokkend voor sommige figuren. Elk mens heeft toch recht op een avontuurtje als hij of zij daar zin in heeft?’’

De twee maal gescheiden Anderson staat te boek als iemand die vecht voor vrouwenemancipatie. Onlangs publiceerde zij samen met een vriendin de uitgave We: A Manifesto for Women Everywhere: 9 Principles to live by. ,,Het is vooral bedoeld om aan te geven dat vrouwen elkaar moeten helpen om voor een betere wereld te zorgen. Het is geen handleiding, maar een verzameling nuttige suggesties.’’

Op een kier

Acteren blijft voor Anderson haar hoofdbezigheid. Haar leven in Londen is in dat opzicht ideaal. ,,Na The X-Files ben ik hier gaan wonen. Ik kreeg in Londen heel andere aanbiedingen. Zoals in de televisieserie Bleak House gebaseerd op het boek van Charles Dickens. Die rol zou ik in Amerika nooit krijgen.

,,Londen bevalt me enorm. Het culturele klimaat, de diversiteit van de stad en de mensen. Ik word zelfs vaak voor Engelse personages gevraagd zoals in Viceroy’s House. Of ik ooit weer terugkeer in The X-Files? De deur staat wat mij betreft op een kier. Als ze mij maar genoeg betalen!’’