Xess Xava geniet van humor in bubbelbad, Nicolette wordt verwend

Robin neemt een duik

Robin Martens is haar ochtend sportief begonnen. De GTST-soapie deelt een foto op Instagram waarop ze een lila bikini draagt en met een grote glimlach aan de rand van een zwembad staat. 'Enjoy!', reageert een mannelijke fan.

๐Ÿ˜

Anna past haar shirtje nog

Wie wat bewaart, die heeft wat! Dat heeft Anna Drijver vandaag zelf ondervonden. De actrice heeft een groen shirtje gevonden dat ze al sinds groep acht in haar kast heeft hangen. Anna kon het niet laten om er een kort filmpje van te maken waarin ze met een grote glimlach heen en weer wiebelt.

Jongens, dit shirtje heb ik al sinds groep acht #wiebewaartdieheeftwat #maat164 #ninetieskids #1994 ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ"ธ by @elise_is_here

De 'bedhairday' van Roel

Vrijwel iedereen heeft er last van na een nachtje slapen: ontploft haar. Ook Roel van Velzen kon zich daar vanochtend in vinden. De zanger deelt een kiekje op Instagram waarop hij vermoeid in zijn oog wrijft. ,,Dat je opstaat en je haar meteen al goed zit...", schrijft hij sarcastisch.

Dat je opstaat en je haar meteen al goed zit :-/ Goodmorning! #OutOfBedLook #BedHairday #WakeyWakey #BlackandWhite #Gaap #hashtaggalore

Bart krijgt een oppepper

Heleen van Royen is druk bezig met het schrijven van haar seksdagboek. Volgens uitgeverij Lebowski vergt dat echter heel wat energie. Daarom krijgt Bart, de vriend van Heleen, een aantal energierijke snacks toegestuurd. ,,Om te zorgen dat je standhoudt tot de publicatie in mei 2018 willen we je graag een hart onder de riem steken met deze energybox. Hup Bart!", luidt het hilarische briefje.

Zoey showt verborgen tattoo

Het lijkt erop dat Zoey Ivory een nieuwe tatoeage heeft laten zetten. Miss Nederland 2016 showt vaak haar grote bos krullen, maar voor deze gelegenheid steekt ze maar al te graag haar lokken op.

Sleek hair, serious face and a normally hidden tattoo ๐Ÿ'€ @inkdistrictamsterdam

Valentijn de charmeur

WNL-presentatice Leonie ter Braak viert vakantie in Portugal met haar gezin. Haar zoontje Valentijn, die inmiddels 9 maanden is, steelt daar de show met zijn looks. De blondine deelt een filmpje waarin Portugese dames vol belangstelling om Valentijn heen dwarrelen. ,,Met z'n portugese chickies", grapt Leonie bij het filmpje.

Valentijn en z'n Portugese chickies #Portugal

Fajah neemt dagelijks dosis eiwitten

Vakantie of niet, Fajah Lourens neemt haar shakes vol met proteรฏne overal mee naar toe. De killerbodyfanate laat zelfs op haar zonnige vakantiebestemming shakes maken in haar hotel om aan haar dosis eiwitten te komen. ,,De drang naar ijs verdwijnt ook meteen!", merkt ze op.

MKBM..... proteรฏne gaan overal mee naar toe. Hier op vakantie kom ik heel moeilijk aan mn eiwitten dus laat ik elke ochtend en elke middag een shake maken in mn hotel. De drang naar ijs verdwijnt ook meteen. #mkbmshop

Ontbijt op bed voor Nicolette

Ook mama's mogen verwend worden in het weekend. De dag van Nicolette Kluijver begon daarom ook goed: ze kreeg ontbijt op bed van haar drie koters. ,,Sundayvibes", schrijft ze bij een plaatje waarop een groot stuk brood, divers beleg en sapjes te zien zijn.

Ontbijt op bed! #sundayvibes

Sylvie in luie mood

Ze zal waarschijnlijk ook vandaag aan de bak moeten, maar vanochtend werd Sylvie Meis wakker met een, naar eigen zeggen, 'let's stay in bed-mood'. De presentatrice is op de gevoelige plaat vastgelegd in een bed, terwijl ze nonchalant haar linkerbeen boven de dekens houdt. 'Zo alleen?', flirt een van haar fans.

'Let's stay in bed MOOD'๐Ÿ™Œ๐Ÿป๐Ÿ˜Œ๐Ÿค—#happysunday โค๏ธ @michaelgoldenbaum ๐Ÿ"ท #glam @serenagoldenbaum

Yolanthe ligt in een deuk

Yolanthe Sneijder-Cabau kon vanmiddag haar lach niet bedwingen. In een filmpje dat ze deelt imiteert รฉรฉn van haar vriendinnen verschillende personages voor Xess Xava in een bubbelbad. Het ventje heeft het zo te zien naar zijn zin, want hij springt vrolijk heen en weer.