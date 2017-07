Yvonne Coldeweijer aangeklaagd na handeltje in 'Chanel'-powerbanks

In een YouTube-filmpje gaat Coldeweijer, die bekend werd als Keet, het gezicht van de Nederlandse kinderzender Telekids, diep door het stof. Ze legt uit hoe het zo fout kon gaan. Ze besloot in eerste instantie tien van de 'Chanel'-powerbanks te verkopen. Toen die in een mum van tijd uitverkocht raakten, bestelde ze er al snel honderden bij. Vervolgens begon Yvonne's kassa keihard te rinkelen. ,,Het bleek big business. Die dingen liepen als een malle. Ik wist dat ik in een grijs gebied handelde, maar dacht dat niemand er ooit achter zou komen.'' Uiteindelijk kreeg ze een brief van een Chanel-advocaat met daarin de dwingende mededeling dat ze per direct de verkoop van de opladers moest staken. ,,Ik werd aangeklaagd. Het bedrijf eiste 300 euro juridische kosten, een schadebedrag van 1500 euro en de nettowinst die ik had gemaakt op die dingen. En ze stelden me een boete van 1000 euro in het vooruitzicht voor elke dag dat ik zou doorgaan met mijn handeltje.''

Excuses

Na de brief stuurde Coldeweijer gelijk een e-mail naar de firma. ,,Daarin heb ik mijn excuses gemaakt en geschreven dat het nooit mijn bedoeling was om Chanel op welke wijze dan ook schade te berokkenen.'' Groot was haar vreugde toen ze al snel een 'vriendelijk schikkingsvoorstel' kreeg van de cosmeticagigant. ,,Ik hoefde alleen nog de winst die ik had gemaakt te betalen plus een boete van 300 euro. Ik ben er dus behoorlijk goed vanaf gekomen'', aldus Coldeweijer, die in het filmpje webshopeigenaren waarschuwt voorzichtig te zijn met de verkoop van producten met neplogo's van bekende merken. ,,Ik heb geluk gehad, maar het had ook anders kunnen aflopen.''



Volgens Coldeweijer heeft zij klanten niet gedupeerd, omdat duidelijk was dat het niet om een origineel Chanel-product ging. ,,Iedereen weet dat het bedrijf geen telefoonopladers verkoopt.'' De powerbanks zijn niet meer verkrijgbaar via haar site. Wat Yvonne voor de dingen vroeg is onbekend. Evenmin hoeveel winst ze maakte.