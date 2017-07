Zomergasten-aflevering Van der Laan niet live

'Gelukkigste mens': dochtertje voor staats­se­cre­ta­ris Klaas Dijkhoff

14 juli Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (36) is vader geworden van een dochter. Dat maakt hij vandaag via social media bekend. Op Instagram schrijft Dijkhoff dat hij gelukkig is. ,,Sinds zondag ben ik 'de gelukkigste mens', want ik ben de papa van Linde''.