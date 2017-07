Zoontje van 'Gooisch Meisje' Pauline zeven weken te vroeg geboren

Actrice Alexandra Alphenaar bevallen van kerngezond zoontje

21:09 Voormalig soapie en tegenwoordig musicalactrice Alexandra Alphenaar (35)ย is bevallen van een zoontje. De kerngezonde baby heeft de naam Daniel Christiaan Philip gekregen. ,,Zo blij en trots dat hij er is'', jubelt Alexandra bij een foto van haar kleintje dat vijf dagen te vroeg werd geboren. Nu Daan (de roepnaam van haar zoontje) er is, neemt Alphenaar even rust. Na de zomer staat ze weer op de planken met de musical Tina.ย