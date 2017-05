Zweedse film wint Gouden Palm

Voor haar oeuvre kreeg Nicole Kidman, die met drie films en een tv-serie op het festival van de partij was, een speciale juryprijs. Jurylid Will Smith nam de prijs met een fraaie imitatie van Kidman in ontvangst.



De onderscheiding voor de Beste Regie werd toegekend aan Sofia Coppola voor haar remake The Beguiled, waarin Colin Farrell tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog wordt opgevangen in een vrouwentehuis. Het verhaal is in de jaren 60 eerder verfilmd met Clint Eastwood in de hoofdrol.