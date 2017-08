10 miljoen views voor hit van John de Bever

50+ hockeysters met Bossche en Schijndelse delegatie Europees kampioen

10:33 SCHIJNDEL - Het was op het nippertje, maar het is het Nederlands vrouwenhockeyteam 50+ gelukt: het is afgelopen weekeinde in Tilburg Europees kampioen geworden. De speelsters wonnen het EK Masters, met een team dat vijf Brabantse vrouwen telt: drie van HC Den Bosch en twee van SMHC De Hopbel uit Schijndel.