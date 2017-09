Auto rijdt door na aanrijding met fietser, zwarte Golf gezocht

Veters vast voor het dynamisch beekdal

15:52 BERLICUM - De surfer op de ondergelopen A2 in 1995. Het was een mooi plaatje, maar voor het waterschap een gruwel natuurlijk. Dat moest in de toekomst voorkomen worden. Daarvoor is onder meer het dynamisch beekdal tussen Heeswijk en industrieterrein de Brand bij Den Bosch aangelegd.