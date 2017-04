Automoblist ramt lijn 156 in Den Dungen

Pétanqueclub uit Sint-Mi­chiels­ges­tel wint NK, maar wordt nauwelijks opgemerkt

5 april BERGEN OP ZOOM/SINT-MICHIELSGESTEL - Jeu de Boulesclub 't Dupke uit Sint-Michielsgestel heeft zaterdag in Bergen op Zoom het Nederlands kampioenschap in de Topdivisie naar zich toe getrokken. Een 4-4 gelijkspel was voldoende om de grootste tegenstrever, Les Cailloux uit Zeist, voor te blijven.