Bejaard stel uit Sint-Michielsgestel slachtoffer van inbraak; elektrische fiets gestolen

Be­ta­lings­re­ge­ling glasvezel besproken in Gestelse gemeenteraad

21 april SINT-MICHIELSGESTEL - De Gemeente Sint-Michielsgestel gaat met glasvezellegger Mabib in gesprek om tot afspraken te komen over een eventueel noodzakelijke betalingsregeling voor de aanleg van glasvezel in de Gestelse buitengebieden. Dat was de uitkomst na een intense discussie in de gemeenteraad over een motie van CDA en PvdA.