Burgemeester vraagt 6 keer het jawoord in Sint-Michielsgestel

Margot en Edwin (van Hal), Angelique en Maarten (Groenendaal) en René en Mirjan (Groenendaal) gaven elkaar vrijdagmiddag in de raadszaal van het gemeentehuis het jawoord. Maarten en René zijn broers. ,,Ik heb het nagevraagd. Het is voor Sint-Michielsgestel uniek dat twee broers tegelijkertijd trouwen", aldus Pommer tijdens zijn toespraak.



Boerenbruiloften

,,Ik wil mijn aandeel bij huwelijken wel beperken", aldus Pommer na de plechtigheden. ,,De bruidsparen van vandaag ken ik al langer. De broers en hun vrouwen zijn lid van cv De Boomstempkes. Ik heb bij boerenbruiloften tijdens carnaval lang geholpen om mensen in de 'onecht' te verbinden. Zij wilden dat ik hen nu in het echt zou trouwen. Ik heb een uitzondering gemaakt. Ik wil ook mijn buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand niet voor de voeten lopen."



Pommer heeft een speciale band met het echtpaar Van Hal. ,,Edwin is actief bij de vrijwillige brandweer van de gemeente", aldus Pommer. ,,Bovendien is een zoon van Margot twee jaar geleden bij een verkeersongeval op de A65 om het leven gekomen", aldus Pommer. ,,Ik kende hem goed. Dat ik hier vandaag sta is ook een eerbetoon aan Joël."