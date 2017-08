D66 in Gestel verrast door opstappen van raadslid

In een verklaring liet Portier-Ayoubi maandagavond 31 juli weten dat ze opstapt wegens een onwerkbare situatie binnen D66 in Gestel en dat ze als onafhankelijk raadslid verder gaat tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Portier-Ayoubi zat sinds maart 2014 in de gemeenteraad van Sint- Michielsgestel. Ze vormde met Bouwman een tweemansfractie. D66 heeft met Alexander van den Dungen een wethouder in het Gestelse college.

Bouwman kan de reden die Portier-Ayoubi geeft voor haar vertrek - 'een onwerkbare situatie'- niet plaatsen. Er is volgens hem niks voorgevallen binnen de fractie of partij. Ook zou er geen sprake zijn van onderlinge meningsverschillen of andere inzichten, aldus Bouwman. ,,Ikzelf, onze wethouder en de fractieondersteuners waren dan ook enorm verrast toen we maandagavond per e-mail de verklaring van Marom kregen. Ze heeft nooit iets van onvrede kenbaar gemaakt; we wisten alleen dat ze na de verkiezingen niet terug in de raad wilde komen."

Bouwman betreurt het dat zijn oud-fractiegenoot onder eigen vlag verder gaat in de Gestelse gemeenteraad. Dat is tegen de afspraken in die voor de verkiezingen zijn gemaakt. Net als bij veel andere partijen spreken D66'ers af dat bij een vroegtijdig vertrek de zetel binnen de partij blijft. ,,Maar dat is een afspraak die we