Festival Woudpop in Berlicum afgelast

De hort op... met Bert Heijmans

23 juli DEN DUNGEN - Bert Heijmans (92) is Dungenaar in hart en nieren. ,,Ik heb hier altijd goed d'n aard gehad." Twee jaar woonde hij noodgedwongen in Den Bosch in verpleeghuis De Herven, omdat verzorgingshuis De Donk, waar hij met zijn vrouw woonde, verdween om plaats te maken voor de Litserborg. Gelukkig is hij al ruim drie jaar terug in het dorp waar zijn wortels liggen. Op zijn scootmobiel scheurt hij midden over de Grinsel naar de Woudseweg, waar hij vele, gelukkige jaren doorbracht met zijn gezin.