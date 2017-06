Gewonde bij eenzijdig ongeval in Sint-Michielsgestel

Gestel-Oost organiseert verkeersdag in strijd tegen hardrijders

14 juni SINT-MICHIELSGESTEL - In de wijk Gestel-Oost geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Daar houdt niet iedereen zich aan, is de ervaring van de verkeerswerkgroep van het Wijkplein. Daarom is er het initiatief genomen om een verkeersdag te organiseren.