Grotere woningen nodig voor gezinnen van statushouders in Gestel

Ja, het college van B en W is wel degelijk bezig met het tekort aan sociale huurwoningen, zei wethouder Koos Loose donderdagavond. Hij beloofde dat er in het najaar een overzicht komt van de concrete bouwplannen. Maar het kan de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel niet snel genoeg gaan, bleek donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Loose somde op dat er op korte termijn sociale huurwoningen komen in het centrum van Sint-Michielsgestel (25), 12 tijdelijke woningen en in de Rabobank aan de Hoogstraat 21 in Sint-Michielsgestel (24). Daarnaast zijn er voorbereidingen voor sociale huurwoningen aan de Veldstraat in Den Dungen, aan de Irenestraat in Sint-Michielsgestel. In Berlicum zijn de meeste plannen, die niet allemaal even concreet zijn: mogelijk units aan de Kerkuilhage in Berlicum (duidelijk half juli) , aan het Braakven, aan Groeskant, aan de Marssstraat, aan het Diepven, op het terrein van Coppes Aldi, in centrumplan locatie Geurts, aan Kerkwijk 42 (plek voormalige kerk) en op de plek van oud-Berlerode in Berlicum.

De nood voor goedkope huurwoningen is hoog. Sint-Michielsgestel heeft in vergelijking met andere gemeenten weinig huurhuizen: 16 procent ten opzichte van 26 procent. Berlicum heeft slechts 12 procent huurhuizen. De nood wordt groter doordat er in de afgelopen jaren vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen en alle gemeentes, dus ook Sint-Michielsgestel, een zogenaamde taakstelling hebben om deze statushouders te huisvesten.

Nieuwe problemen

Wethouder Koos Loose: ,,We hebben de taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor het eerste half jaar van 2017 gehaald, maar we staan voor nieuwe problemen. We hebben nu namelijk meer eengezinswoningen nodig in plaats van kleine woningen, vanwege gezinshereniging. We hebben 43 woningen nodig voor statushouders. We bewandelen alle wegen die openstaan. We kijken ook of ze in particuliere woningen kunnen bijvoorbeeld en proberen afspraken te maken met krimpgemeentes, zodat die iets van de aantallen kunnen overnemen.''