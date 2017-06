'Hondenronselaars' spreken baasjes aan, mogelijk voor gebruik bij vechtwedstrijden

Zeven dorpen dichter zonder concurrentie

11:12 BERLICUM - Het had een wedstrijd moeten worden, maar dat is niet gelukt. Er was namelijk maar een persoon geïnteresseerd in de functie van zeven dorpen dichter. Desalniettemin wordt er op zaterdag 10 juni een feestelijk tintje gegeven aan de installatie van deze zeven dorpen dichter. Om 14.00 uur wordt die geïnstalleerd door burgemeester Jan Pommer bij theetuin Aardrijk aan de Koesteeg in Berlicum. Daar is ook Wereldkoor Van het Hart bij aanwezig.