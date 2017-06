Illegale mestfabriek in Berlicum stilgelegd

Flinke daling aantal uitkeringen in Boxtel, Gestel en Haaren

21 juni BOXTEL - Het aantal uitkeringen aan mensen in het kader van de Participatiewet (vroegere bijstand) is in Boxtel , Gestel en Haaren met tien procent flink gedaald. Wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes met de daling in Boxtel van 557 uitkeringen op 1 januari naar 506 nu.