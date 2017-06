Incident met nepagent in Vught blijkt 1-aprilgrap; vrouw verzon verhaal

Brand geblust aan Hooibrugpad in Gemonde; vierde in een korte tijd

18 juni GEMONDE – In een weiland vlakbij de Hooibrug aan het Hooibrugpad in Gemonde woedde zondagmiddag een brand. Het vuur was snel onder controle De politie is op de hoogte gesteld omdat dit de vierde brand in dit gebied is in een korte tijd.