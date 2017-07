Man zonder rijbewijs rijdt tuin binnen met tractor in Maaskantje en ramt busje

De toekomst van dorpshuis de Kei zit niet in het pand zelf

3 juli GEMONDE - Het dorpshuis de Kei in Gemonde blijkt financieel sterk afhankelijk van de buitenschoolse opvang. Nu die per augustus verhuist, wordt het voortbestaan van de Kei bedreigd. Het bestuur van de Kei vindt het onterecht dat het gemeenschapshuis zo weinig geld krijgt in vergelijking met andere gemeenschapshuizen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Maar is die verontwaardiging wel terecht?