Massale reactie op verjaardagsoproep voor Lorenzo uit Sint-Michielsgestel

Levenswijs brengt Gestelse jeugd en ouderen met elkaar in contact

12 april SINT-MICHIELSGESTEL - Het Levenswijskoor in Sint-Michielsgestel is niet zomaar een koor, er zit een bijzonder verhaal achter. Anja Hueber bedacht het onderliggende concept 'Levenswijs': ouderen worden geïnterviewd en zij vertellen hun levensverhaal of iets wat ze hebben meegemaakt of geleerd.