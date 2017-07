Morris, Tijn, Liv en Lize vragen in lieve brief om bankje voor opa en oma, en krijgen er één

Als ze bij hun opa en oma op bezoek gaan, spelen ze vaak in het speeltuintje op 't Hof in Gemonde. 'We houden van klimmen en klauteren en hebben uren plezier in de speeltuin. Zo spelen we vaak op de kabelbaan en houden we erg van schommelen. Maar er is een probleem: als wij daar heerlijk spelen, kunnen opa en oma nergens zitten. En dat is natuurlijk niet fijn!', schreven de vier jonge kinderen (met mogelijk wat hulp van hun ouders).