Overvaller die Jumbo-kassameisje bedreigde met mes is gepakt

Gemonde heeft één van de twee eerste Mees­ter­ho­ve­niers van Nederland

7 juli GEMONDE - In navolging van Meesterbakker is er nu ook de titel Meesterhovenier. Sinds eind juni telt Nederland twee kersverse Meesterhoveniers en één van hen woont in Gemonde: Teun van der Meijden van Blommeij Groenprojecten BV. Van der Meijden was een van de 46 gegadigden en slaagde met vlag en wimpel.