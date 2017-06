Racetalent uit Sint-Michielsgestel maakt flink wat vlieguren voor Formule 4

SINT-MICHIELSGESTEL/SCHIJNDEL - Het zijn drukke tijden voor John Peters. Deze week was de Formule 4-coureur even thuis tussen de races in Rusland en Finland door.

Racen doet hij al sinds zijn vierde, toen zijn opa hem met Sinterklaas zijn eerste kart cadeau deed. Maar de wereld die John Peters (19) dit jaar instapte, is een nieuwe voor hem. ,,Vroeger reed ik mijn wedstrijden vooral in Nederland, soms in België of Duitsland. In Rusland was ik nog nooit geweest", zegt Peters in de garage van zijn gloednieuwe autobedrijf in Schijndel.

Die garage heeft hij vorig jaar geopend, maar de werkzaamheden staan er even op een laag pitje. De oorzaak is zijn debuut in de Formule 4, de kweekvijver voor talentvolle autocoureurs tussen de 15 en 20 jaar. Het seizoen werd twee weken geleden ingeluid op het Formule 1-parcours van Sotsji, vorige week gevolgd door de tweede race in Smolensk. Peters verbleef zo'n twee weken in Rusland. ,,Een avontuur op zich", vertelt de in Sint-Michielsgestel woonachtige coureur. ,,Moskou en Sotsji zijn moderne steden, maar in Smolensk hangt echt zo'n communistisch sfeertje, met veel oude auto's, grauwe gebouwen en wegen vol gaten."

Peters kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn debuutweken. In Sotsji toonde hij aan te kunnen meestrijden met de top tien en de haalde hij zijn eerste punten in de strijd om het Noord-Europese kampioenschap, maar in Smolensk voerde hij het hele weekeinde een achterhoedegevecht door een stuurfoutje in de kwalificatie en een crash in de tweede race. Vandaag staat hij in Finland aan de start van het derde weekeinde. ,,Ik moet zorgen dat mijn hoofd weer leeg is na die teleurstelling van vorige week. Het is mijn doel om dit seizoen tenminste één keer op het podium te eindigen."