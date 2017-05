Spinner bloedirritant in de klas? In Gestel gebruiken ze 'm als leerzaam rad van fortuin

Fidget spinners … Wat moet je ermee? Het draait en dat is het wel zo’n beetje. Ook de kleuterjuffen Anke van Boxmeer en Els van Dijck van bs Roald Dahl in Sint-Michielsgestel zaten ermee. Storend element in de klas? Niet dus, het is eerder een kans. ,,Wij konden daar wel iets mee”, zegt Van Dijck. In een avond verzon ze samen met collega Anke van Boxmeer twintig ‘leerideeën’ bij elkaar.

Van Dijck: ,,We wilden de positieve krachten van het ding benutten. En het is nu een rage dus moet je er ook nu iets mee doen.” De mogelijkheden zijn legio. Je kan ook woorden maken met de beginletter die de spinner kiest. En de spinnermethode is simpel uit te breiden naar de groepen 3 tot en met 8. Vul moeilijkere getallen in om te vermenigvuldigen of meer letters om woorden te maken. Wie kan de meeste woorden maken met die letters? Een stopwatch of zandloper is niet nodig; zolang de spinner draait.