Superbelangrijk, maar steeds meer in het slop: zo controleert de brandweer ondergrondse kranen

Stapvoets rijdt bluswagen 3631 door de – geen grap – Brandsestraat. Turend op een navigatiescherm en een schootgroot stratenboek banen zes vrijwillige brandweermannen zich een weg door het buitengebied van Sint-Michielsgestel. Waar leidt de missie heen, een brandend huis, een kat in de boom? Niets daarvan: de bestemming ligt dit keer ondergronds. Op tachtig centimeter diepte om precies te zijn.

Eens per jaar worden de 1.050 ondergrondse brandkranen van de gemeente Sint-Michielsgestel gecontroleerd. Doen ze het nog, zijn ze nog goed bereikbaar? Geen overbodige klus: bij een grotere brand voorzien ze de brandweer van de nodige extra watertoevoer. Maar dan moet de boel wel werken.

Gele pijl

,,Hier zou er één moeten zitten”, roept Jan van der Zanden (33) vanachter het stuur van de tankautospuit naar zijn ploeg. Een gele pijl op het asfalt verraadt dat ze goed zitten. Een rood locatiebordje langs de weg zou de exacte plek van de brandkraan moeten verklappen. Het is even zoeken, er staat een grote hulststruik in de weg. De bordjes en kraandeksels raken wel vaker overwoekerd door struiken of hoog gras. Niet handig als je bij brand met spoed naar de wateraansluiting zoekt. Zichtbaarheid is dan ook een belangrijk aandachtspunt op de checklist; helaas, deze kraan krijgt geen vinkje.

Quote Ineens sprong de leiding, vermoedelijk door slecht onderhoud. Hele tuinen stonden blank. Dan raak je wel even in paniek. Bevelvoerder Leslie Sanders De brandweer klaart de klus in opdracht van de gemeente. Die huurt de kranen van BrabantWater. Om kosten te besparen besteedt de gemeente het onderhoud uit aan de vrijwilligers van de brandweer. Dat scheelt jaarlijks zo’n 27 euro per kraan, 28.350 euro in totaal. Tel uit je winst. En de vrijwilligers hebben in de rustige zomermaanden wel tijd voor een extra klus.

De brandkranen zijn vooral nodig voor het grotere werk. Bij een gemiddelde woningbrand volstaat de waterinhoud van een standaard tankwagen: daar zit zo’n twaalf minuten aan bluswater in. Maar voor een fikkend rieten dak of een stalbrand is dat lang niet genoeg. Dan is het van groot belang dat de kranen het doen.

Quote Die snelheid, dat is een punt. Bij een brand telt toch elke seconde. Bevelvoerder Leslie Sanders Tijd

Voor extra water kan de brandweer ook altijd een waterwagen oproepen of uit een sloot putten, maar dat kost tijd. En die is er vaak niet. Bevelvoerder Leslie Sanders (49) kan zich nog goed herinneren dat het een keer misging. ,,We zaten net aan de taart op de verjaardag van mijn zoon toen ik een melding kreeg van een boerderijbrand in Heeswijk-Dinther. Ter plaatse merkten we al gauw dat de waterdruk van de brandkraan erg laag was. Toen sprong de leiding ineens, vermoedelijk door slecht onderhoud. Hele tuinen stonden blank. Dan raak je wel even in paniek, we hadden de kraan hard nodig. De boerderij brandde tot de grond af.”

Toekomst

Ondertussen is het nog maar de vraag hoe lang de brandkranen nog in gebruik blijven. In nieuwbouwwijken worden smallere waterleidingen aangelegd die niet voldoende water doorlaten voor de kranen. Daar past de brandweer haar methodiek op aan. De Veiligheidsregio's hebben samen met BrabantWater en verschillende gemeenten besloten dat het aantal brandkranen kan worden teruggebracht. Een bevelvoerder die extra water nodig heeft, moet tegenwoordig een waterwagen bestellen; ook daar waar nog wel brandkranen zijn. Daarvan staan er zes in regio Brabant-Noord: in Heesch, Uden, Sint-Anthonis, Helvoirt, Schijndel en Den Bosch.