Te ziek voor de afscheidsmusical van groep acht? Dan met de musical naar het ziekenhuis

NIJMEGEN/GEMONDE - Eigenlijk zou het meisje zelf een rol spelen in de eindmusical van de Sint Lambertusschool in Gemonde, maar kon daar door een plotselinge ziekenhuisopname niet meer aan meedoen. Deze week werd de musical van groep acht daarom speciaal voor haar opgevoerd in het Nijmeegse Radboud UMC, donderdagavond kan ze vanuit haar ziekenhuisbed op afstand de 'grote' opvoering in Gemonde meemaken met behulp van een 3D-bril.

Drie weken geleden werd bij het 12-jarige meisje uit Gemonde - de familie houdt de naam liever voor zich - leukemie geconstateerd. Ze is toen meteen opgenomen in het Amalia kinderziekenhuis van het Radboud UMC in Nijmegen. Inmiddels heeft ze daar al haar eerste chemokuur ondergaan, aldus directeur Linsey van Gansewinkel van de Lambertusschool. Ze zal daar zeker nog een half jaar voor behandeling moeten blijven.

Omdat het de allerlaatste schoolweek van groep acht op school is en het meisje een rol zou spelen in de musical, werd in nauw overleg met het Radboud UMC besloten de hele voorstelling speciaal voor haar ín het ziekenhuis te spelen. ,,De klasgenootjes mochten alleen niet te dichtbij komen, vanwege haar verzwakte weerstand door de chemokuur. Ze was een beetje koortsig", zo hoorde Van Gansewinkel van leerkrachten die mee waren geweest naar Nijmegen. Op de foto kijkt het patiëntje vanuit haar bed achter de schuifdeuren met haar moeder naar haar medeleerlingen die een klein eindje verderop in het ziekenhuiszaaltje de musical spelen.

3D-bril