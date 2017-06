Tiener opgepakt in Handel na bespugen van politieauto

Duur­zaam­heids­le­ning moet Gestelaren het zetje geven richting energieneutrale stad

1 juni SINT-MICHIELSGESTEL - In 2050 energieneutraal zijn. Die ambitie heeft Sint-Michielsgestel, net als veel andere gemeentes in Brabant. Maar tot nog toe heeft de gemeente slechts vier energieneutrale woningen en heeft 79 procent van de woningen zelfs energielabel C of lager. Om daar verandering in te brengen, wil het college van B en W stimuleren dat bewoners energiebesparende maatregelen nemen.