Volleybaltrainer (27) uit Berlicum toch terug naar gevangenis na stiekem filmen naakte meisjes

UPDATE Man (37) overleden na ongeluk in Empel: jeep raakte van weg, ramde lantaarnpaal en boom

11:09 EMPEL – Een man van 37 uit Berlicum is donderdagavond de macht over het stuur verloren op de Diepteweg in Empel, waarna hij zowel een lantaarnpaal als een boom ramde. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed later aan zijn verwondingen. Dat meldt de politie op Twitter.