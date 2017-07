Vrijheidsboom moet wijken voor Meestershuis

Het is 31 augustus 1945, de verjaardag van koningin Wilhelmina. De bevrijding wordt gevierd met het planten van de Vrijheidsboom (een vederesdoorn) op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel. Twee tieners uit het dorp, Simon Staats en Ria van de Westelaken, hebben de eer dat samen met waarnemend burgemeester Frans Schellekens te mogen doen. Schellekens is de oom van Ria.

Het is juli 2017. Ria van de Westelaken (87) is de enige van de drie die nog leeft. Ze heeft nu de achternaam Van de Loo en woont in de Beemden. Haar geheugen vertoont gaten, maar als je haar een foto laat zien van het planten van de Vrijheidsboom, zegt ze duidelijk 'dat was ik'. Ze is helder genoeg om akkoord te gaan met een foto van haar bij de boom. ,,Ik vind dat ik het moet doen.'' Als de rolstoel zo dicht bij de boom geparkeerd wordt, dat ze 'm kan aanraken, kijkt ze trots de camera in.

Als het aan het college van B en W ligt, gaat deze boom plat. ,,Jammer,'' zegt de 87-jarige. De gemeente heeft -bij zichzelf- een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van deze Vrijheidsboom, omdat-ie de bouw van het Meesterhuis - horeca in het nieuwe centrumplan - in de weg staat. Initiatiefnemer van het Meestershuis Thieu van Berkel neemt eventuele twijfel weg over de vraag of de boom toch kan blijven staan: ,,De boom zou echt in het pand zelf komen te staan, want we bouwen 4,5 meter van de toren af.'' Als het aan hem ligt, gaat de boom na de zomer plat en wordt er vanaf de herfst de bouw voorbereid. Hij hoopt er vanaf de zomer van 2018 zijn horecapand te kunnen openen. ,,Het is ook maar een boom. Geen bijzondere, hoor, alleen vanwege het verhaal er omheen.''

Verzet