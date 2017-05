A50 bij Sint-Oedenrode dicht na ongeluk met drie auto's

Meierijstad speelt spel over integriteit

8 mei SINT-OEDENRODE - Stel, je dochter wil een huis kopen in Schijndel en je bent gemeenteraadslid in Meierijstad. In de gemeenteraad heb je in vertrouwen gehoord dat vlakbij het huis dat jouw dochter wil kopen, een chemisch bedrijf zich wil vestigen. Wat doe je dan?