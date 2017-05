Broertje terreurverdachte uit Rooi: 'Terrorisme is niet zomaar een woord'

SINT-OEDENRODE - Hij wilde met z'n logee Mohamed met de bus naar de McDonalds in Eindhoven. Maar Abdirahman (21) uit Sint-Oedenrode belandde woensdagavond als terreurverdachte met handboeien om en geblinddoekt in een auto van het arrestatieteam.

Dat lijkt hij vooral te 'danken' te hebben aan zijn vriend Mohamed (22), die er door het Openbaar Ministerie van verdacht wordt sinds vorig jaar actief lid te zijn van terreurorganisatie Al-Shabaab. Omdat de Rooise Abdirahman ruim een halve dag later alweer op vrije voeten kwam, lijken de verdenkingen tegen hem niet zwaar.

Kenia

Thuis bij zijn moeder op de bank aan de Venkel probeert Abdirahman te begrijpen hoe hem dit kon overkomen. Hij leerde Mohamed - geboren in Arnhem - bijna vier jaar geleden kennen in Kenia. Die was daar op vakantie terwijl Abdirahman, zijn zusje Deega (14) en broer Abdirahim (19) via dat land onderweg waren naar hun moeder Ubah in Nederland. Ze werden vrienden, wat in de praktijk betekende dat ze regelmatig whatsappten.

Jaarlijks kwam Mohamed een of twee weken naar Sint-Oedenrode, waar de kinderen bij hun moeder wonen en logeren. Ze praatten nooit over terroristen. ,,Alleen over meisjes", zegt Abdirahman. En ze speelden Fifa op zijn Playstation. Hij had niet het idee dat Mohamed geïnteresseerd was in terreur. Waarom de politie hem ook pakte, snapt hij niet. Tijdens het korte verhoor in Utrecht - waar hij een nacht in een cel zat - werden de beschuldigingen volgens hem niet concreet.

Zwaarbewapend politieteam

Op een document staat dat de verdenking er sinds 24 oktober 2016 is. Waarom die datum? Abdirahman weet het niet, zegt hij. ,,Waarom nemen ze hem mee als ze z'n vriend verdenken?", vraagt broertje Abdirahim zich af. Had Mohamed dan opgepakt toen hij vorige week zondag op Schiphol landde, vindt zus Deega. Ze vragen zich af wat de buurt nu van hen denkt. Want een uur na de aanhouding viel een zwaarbewapend politieteam met bivakmutsen hun huis binnen. Het maakte veel indruk op omwonenden. Abdirahim, Deega en hun moeder werden in de keuken gefouilleerd.