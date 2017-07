De leugen regeert, jaja...

VIDEO: Tim Hofman helpt boze klant van Winkelreus Computers in Schijndel

30 juni SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE – Stein de Bever uit Sint-Oedenrode was als klant allerminst blij met de diensten van Winkelreus Computers in Schijndel. En dus besloot hij de hulp van het BNN-programma #BOOS in te schakelen. In de laatste aflevering, die donderdag op YouTube verscheen, is te zien hoe presentator Tim Hofman de ruzie tussen de winkel en Stein bemiddelt.