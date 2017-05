Hoogleraar: Verdenking tegen terrorismeverdachte uit Rooi kan niet serieus zijn

,,Dan is er echt niks te verzinnen geweest." Dat zegt Beatrice de Graaf, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan Universiteit Utrecht. Ze benadrukt dat ze de zaak inhoudelijk niet kent. Maar justitie beschikt volgens haar over veel mogelijkheden om een terrorismeverdachte op te pakken en lang vast te houden als er ook maar een beetje bewijs is.

Weinig bewijs

Nederland heeft onder druk van de EU sinds 2004 heel wat artikelen in de wet opgenomen waardoor het veel makkelijker is terrorismeverdachten in een heel vroeg stadium aan te klagen, legt De Graaf uit. ,,Recruteren, samenzweren, verdoezelen. En niet alleen geld maar ook objecten zijn strafbaar."



In verschillende rechtszaken bleken een nachtkijker, bleekmiddel en een extra regenjas al voldoende voor een veroordeling. Ze schat dat ongeveer een derde van de opgepakte verdachten straf krijgt opgelegd. Dat relatief lage aantal kan worden veroorzaakt doordat justitie soms verdachten oppakt terwijl ze weet dat er nog onvoldoende bewijs is. ,,Een aanhouding kan een poging tot verstoring zijn. Ondanks dat er te weinig bewijs is. Soms is het een wake-up call."

Het vrijlaten van een verdachte betekent dus niet altijd per se dat er niets aan de hand was, benadrukt ze.

Veroordelingen

De Graaf documenteerde vanaf 2014 de laatste 42 veroordelingen. Verdachten kregen straffen van twee weken - 'voor een meisje dat een twitterbericht van iemand anders deelde' - tot zes jaar voor het plan om te gaan deelnamen aan gevechtstraining in Syrië. Het ging slechts in één geval om een asielzoeker, de anderen hadden een Nederlands paspoort. Niet van alle verdachten zijn de leeftijden bekend. Maar De Graaf vermoedt dat de meesten twintigers en begin-dertigers zijn. Een minderheid is vrouw.